Нурсултан Назарбаев поздравил президента Армении Армена Саркисяна с днём рождения
Поздравительное послание по случаю дня рождения президенту Республики Армения Армену Саркисяну направил первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.
«Вы являетесь ярким примером руководителя, патриота своей страны, который вносит большой вклад в устойчивое развитие Армении.
Убеждён, что традиционно дружественные казахстанско-армянские отношения и впредь будут содействовать дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству двух стран на благо наших народов», - как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, сказано, в частности, в послании Нурсултана Назарбаева.
Первый президент Казахстана пожелал президенту Армении крепкого здоровья, а народу Армении – мира и процветания.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен