Армена Саргсяна с Днем рождения поздравил президент Италии Серджио Маттарелла

Президент Итальянской Республики Серджио Матарелла направил президенту Республики Армения Армену Саргсяну поздравительное послание по случаю его дня рождения. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента.

«Хочу подтвердить свое намерение и дальше развивать и углублять узы искренней дружбы, объединяющие наши страны.

Уверен, что Ваш предстоящий государственный визит в Италию даст нам возможность подумать о результатах, которых мы достигли вместе, и о дальнейшем развитии наших двусторонних отношений.

В духе дружбы, с яркими воспоминаниями о наших встречах в Ереване и в Риме, еще раз шлю Вам свои самые теплые поздравления, наилучшие пожелания личного и семейного благополучия», - говорится в поздравительном послании президента Италии.