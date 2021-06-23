С российской стороной ведутся переговоры о размещении пограничников в Гегаркуникской области

С российской стороной обсуждаются вопросы размещения пограничников в Гегаркуникской области.

Как сообщает Арменпресс, об этом на брифинге 23 июня в Гюмри заявил и. о. вице-премьера Тигран Авинян. Однако, он сказал, что это может произойти только в том случае, если азербайджанские войска полностью покинут территорию Армении.

По его словам, Армения по пограничному кризису не отступит от своей позиции.

«На наших позициях нет места для отступления, Вооруженные силы Азербайджана должны покинуть суверенную территорию Армении, мы не пожалеем для этого сил и энергии. С российской стороной ведутся переговоры, но российские миротворцы будут размещены только после ухода азербайджанских войск», - сказал Тигран Авинян.

Арменуи Мхоян