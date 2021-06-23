Лавров и Байрамов обсудили выполнение положений трехсторонних заявлений

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в телефонном разговоре 23 июня обсудили вопросы нагорно-карабахского конфликта в контексте реализации положений трехсторонних заявлений по гуманитарным вопросам от 9 ноября и 11 января. Об этом «Арменпресс» осведомился с официального сайта МИД РФ.

Отмечается, что они обсудили ряд тем, в частности, вопросы реализации положений трехсторонних заявлений по гуманитарным вопросам от 9 ноября и 11 января 2021 г. Был подчеркнут потенциальный вклад трехсторонней рабочей группы, созданной под совместным председательством заместителей премьер-министров России, Армении и Азербайджана.

Лидеры Армении, Азербайджана и России 9 ноября 2020 года подписали трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В трехстороннем заявлении, подписанном 11 января 2021 года, лидеры трех стран подтвердили свою готовность разблокировать экономические и транспортные коммуникации региона.