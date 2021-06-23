На фейк новостях Азербайджан взрастил поколение ненавидящих армян кровожадных людей: Наира Зограбян

В ПАСЕ обсуждался вопрос свободы СМИ и права гражданин на получение достоверной информации.

Как сообщает «Арменпресс», депутат НС Наира Зограбян рассказала о манипулировании общественным мнением при помощи пропаганды ненависти и враждебности и фейковых новостей, приведя в качестве примера Азербайджан - члена СЕ, где азербайджанские СМИ были в авангарде распространения ненависти и вражды к армянам.

Наира Зограбян призвала к более строгому правовому регулированию в странах-членах Совета Европы тотальной пропаганды ненависти и вражды, передаваемой через фейковые новости, считая ненависть и разжигание межнациональной розни одним из самых серьезных вызовов в Европе.

В своем выступлении Зограбян сказала:

«Дорогие коллеги,

Сегодня мы обсуждаем очень важный отчет о свободе СМИ и праве граждан на получение достоверной информации.

Да, в нашем информационном мире СМИ во многих случаях, бывают сильнее, чем самое мощное оружие.

И вот в нашей европейской семье есть страна, в которой даже самый поверхностный мониторинг медиа-поля бывает ужасен. Когда лидер этой страны, Азербайджана, говорит о причинах их победы в последней арцахской войне и упоминает, что они победили, потому что смогли воспитать поколение, выросшее на ненависти и вражде к армянам, он совершенно прав. И в это неоспоримый вклад внесли средства массовой информации, которые проповедовали и продолжают проповедовать антиармянство, насилие, ненависть и фальсификацию.

Когда азербайджанский политик заявляет, что следует убить армян Карабаха, и все азербайджанские СМИ распространяют это, когда 13-летняя азербайджанка заявляет, что хочет стать снайпером, чтобы убивать армян, и это становится главной темой СМИ, возникает ужасная картина, которую мы имели во время и после 44-дневной кровопролитной войны: зверства, ложь, фальсификации и манипуляции с новостями.

В эти дни в Азербайджане идет процесс над армянскими солдатами, которых Азербайджан представляет как террористов и диверсантов, и все азербайджанские СМИ полны фальсификаций и дезинформации об этих аморальных процессах. И о какой правдивой информации и защите от мы говорим сейчас? Сегодня, в наши дни свободных информационных потоков, если мы не сможем защитить наши общества от фейк новостей, которые, особенно в тоталитарных странах, подпитывают общество расизмом, нетерпимостью и ложью, в результате мы получим Азербайджан, где медиа-поле наводнено сценами пыток и унижений армянских военнопленных и общественное мнение, приветствует все это».