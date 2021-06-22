Мы постоянно предпринимаем шаги по созданию профессиональной армии: Артак Давтян

В Вооруженных силах Армении уже давно предпринимаются шаги по созданию профессиональной армии.

Как сообщает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении Артак Давтян.

«Мы давно предпринимаем шаги по созданию профессиональной армии, но, в обозримом будущем, мы не перейдем к 100% профессиональной армии, таких программ нет. Шаги предприняты и продолжают предприниматься, но нет никаких предварительных условий для отказа от призыва», - сказал Давтян.

По его словам, их важнейшая задача - восстановить боеспособность армии после войны, что они уже делают и имеют большие успехи в этом направлении.

«Имеется в виду система управления, потерянное вооружение, восстановление военной техники и изучение опыта войны. То, что возможно внедрить в ВС, в частности, в боевую готовность, мы уже начали осуществлять. Это процесс, который не будет ограничен во времени, нельзя сказать, что мы завершим его через месяц или год», - сказал он.

Артак Давтян подчеркнул, что все зависит от приобретения нового вооружения и организации учебного процесса.