Президент Литвы выразил надежду, что выборы в Армении помогут снизить политическую напряженность

21 июня новоназначенный посол Республики Армения в Литовской Республике Армен Мартиросян вручил президенту Литвы Гитанасу Науседе верительные грамоты. Об этом «Арменпресс» сообщили в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

В своем речи после церемонии президент Науседа поздравил посла с началом миссии и пожелал ему успехов. Гитанас Науседа также поздравил его с парламентскими выборами, состоявшимися 20 июня в Армении, и выразил надежду, что они будут способствовать ослаблению внутриполитической напряженности в стране. Касаясь истории армяно-литовских отношений, президент Литвы отметил, что политический диалог находится на высоком уровне, подчеркнув, что в 1991 году Литва первой признала независимость Армении. Они также коснулись ключевой роли Литвы в развитии отношений Армения-ЕС.

Поблагодарив президента Литвы за теплый прием, посол Армен Мартиросян отметил, что Армения заинтересована в более тесном сотрудничестве с Литвой во всех областях, представляющих взаимный интерес, подчеркнув, что он видит благодатную почву для работы, особенно в экономической сфере.

В ходе встречи обсуждалась ситуация, создавшаяся после трехстороннего заявления от 10 ноября по нагорно-карабахскому конфликту. Посол Армен Мартиросян поблагодарил за содействие, оказанное Армении во время войны со стороны Литвы. В контексте прочного урегулирования конфликта была подчеркнута важная роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ.