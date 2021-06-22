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Президент Армении поздравил Антонио Гутерреша с переизбранием на пост генерального секретаря ООН

Президент Армении поздравил Антонио Гутерреша с переизбранием на пост генерального секретаря ООН

Президент Армен Саргсян направил Антонио Гутеррешу поздравительное послание в связи с его переизбранием на пост генерального секретаря ООН. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Управление по связям с общественностью Аппарата президента.

«Влияние и значение ООН как представительной, авторитетной международной организации в деле поддержании мира и стабильности во всем мире неоценимы. Армения придает важность прочным и конструктивным отношениям с ООН, направленным на более мирное и благополучное будущее», - говорится в поздравительном послании президента Армении.


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