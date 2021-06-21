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ЕС поддерживает Армению, способствуя эффективному осуществлению глубоких реформ: Шарль Мишель Николу Пашиняну

ЕС поддерживает Армению, способствуя эффективному осуществлению глубоких реформ: Шарль Мишель Николу Пашиняну

Председатель Европейского совета Шарль Мишель поздравил исполняющего обязанности премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна в связи с победой партии “Гражданский договор” на внеочередных парламентских выборах.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Шарль Мишель подчеркнул, что Европейский союз поддерживает Армению, способствуя эффективному осуществлению глубоких реформ. В то же время председатель Европейского совета подчеркнул, что ЕС готов поддержать в региональной стабилизации и всеобъемлющем урегулировании конфликтов.


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