Россия рассчитывает на сохранение хороших отношений с Арменией

Армения с Россией сохранит хорошие отношения. Как передает «Арменпресс», такое мнение Агентству ТАСС, высказал первый заместитель председателя Комитета по международным делам Совета Федерации России Владимир Джабаров.

«Россия - стратегический партнер Армении. Армянский народ знает, что Россия надежный и верный друг, самый близкий для Армении», - сказал он.

Владимир Джабаров главным считает стабилизацию ситуации в Армении, чтобы политические контрмеры не переносились на улицы. Он выразил надежду, что в Армении все пройдет в условиях соблюдения демократических принципов.

По его словам, для России важно, чтобы Армения оставалась лояльным партнером ОДКБ, государством-членом ЕАЭС. Владимир Джабаров восстановление экономики страны после ноября прошлого года считает возможным. «Я думаю, что в этом контексте мы будем приветствовать любую мирную инициативу правительства Армении», - сказал он.