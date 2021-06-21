Подсчитаны голоса почти половины избирательных участков
03:02, 21 Июнь, 2021
Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты голосования на внеочередных выборах в Национальное Собрание Республики Армения из 983 избирательных участка. Всего в стране действует 2008 участков.
Как сообщает Арменпресс, лидируют следующие партии и блоки:
Партия «Гражданский договор» - 57,90%;
Блок «Армения» - 18,99%;
Блок «Честь имею» - 5,21%;
Партия «Процветающая Армения» - 4,56%;
Партия «Республика» - 2,73%;
Партия «Просвещенная Армения» - 1,10%.
Напомним, что для прохождения в парламент блоки должны набрать 8% голосов, а партии - 4%.
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