Подсчитаны голоса почти половины избирательных участков

Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты голосования на внеочередных выборах в Национальное Собрание Республики Армения из 983 избирательных участка. Всего в стране действует 2008 участков.

Как сообщает Арменпресс, лидируют следующие партии и блоки:

Партия «Гражданский договор» - 57,90%;

Блок «Армения» - 18,99%;

Блок «Честь имею» - 5,21%;

Партия «Процветающая Армения» - 4,56%;

Партия «Республика» - 2,73%;

Партия «Просвещенная Армения» - 1,10%.

Напомним, что для прохождения в парламент блоки должны набрать 8% голосов, а партии - 4%.