ЦИК представил данные из 149 избирательных участков

Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты голосования на внеочередных выборах в Национальное Собрание Республики Армения из 149 избирательных участков. Всего в стране действует 2008 участков. Как сообщает Арменпресс, голоса распределены следующим образом:

Партия «Справедливая Армения» - 89 голосов или 0.37%;

Партия «Армянский национальный конгресс» - 159 голосов или 0.66%;

Партия «Гражданский договор» - 14785 голосов или 61.63%;

Национальная христианская партия «Пробуждение» - 48 голосов или 0.20%;

Партия «Свобода» - 21 голосов или 0.09%;

Блок «Честь имею» - 1411 голосов или 5.88%;

Партия «Единая Родина» - 17 голосов или 0.07%;

Партия «Всеармянская национальная государственность» - 30 голосов или 0.13%;

Партия «Процветающая Армения» - 123 голосов или 0.51%;

Партия «Наш дом - Армения» - 110 голосов или 0.46%;

Партия «Республика» - 465 голосов или 1.94%;

Партия «Армянская Родина» - 110 голосов или 0.46%;

Блок «Свободная Родина» - 57 голосов или 0.24%;

Партия «Просвещенная Армения» - 1212 голосов или 5.05%;

Демократическая партия Армении - 81 голосов или 0.34%;

Партия «Национальное консервативное движение 5165» - 113 голосов или 0.47%;

Социально-демократическая партия «Решение гражданина» - 33 голосов или 0.14%;

Блок «Союз демократов Ширинян-Бабаджанян» - 151 голосов или 0.63%;

Партия «Национальная повестка» - 11 голосов или 0.05%;

Партия «Восхождение» - 8 голосов или 0.03%;

Партия «Либеральная» - 193 голосов или 0.80%;

«Европейская партия Армении» - 128 голосов или 0.12%;

Блок «Армения» - 4288 голосов или 17.87%;

Партия «Национально-демократический полюс» - 170 голосов или 0.71%;

Партия «Суверенная Армения» - 78 голосов или 0.33%.