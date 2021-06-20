ЦИК представил данные из 149 избирательных участков
Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты голосования на внеочередных выборах в Национальное Собрание Республики Армения из 149 избирательных участков. Всего в стране действует 2008 участков. Как сообщает Арменпресс, голоса распределены следующим образом:
Партия «Справедливая Армения» - 89 голосов или 0.37%;
Партия «Армянский национальный конгресс» - 159 голосов или 0.66%;
Партия «Гражданский договор» - 14785 голосов или 61.63%;
Национальная христианская партия «Пробуждение» - 48 голосов или 0.20%;
Партия «Свобода» - 21 голосов или 0.09%;
Блок «Честь имею» - 1411 голосов или 5.88%;
Партия «Единая Родина» - 17 голосов или 0.07%;
Партия «Всеармянская национальная государственность» - 30 голосов или 0.13%;
Партия «Процветающая Армения» - 123 голосов или 0.51%;
Партия «Наш дом - Армения» - 110 голосов или 0.46%;
Партия «Республика» - 465 голосов или 1.94%;
Партия «Армянская Родина» - 110 голосов или 0.46%;
Блок «Свободная Родина» - 57 голосов или 0.24%;
Партия «Просвещенная Армения» - 1212 голосов или 5.05%;
Демократическая партия Армении - 81 голосов или 0.34%;
Партия «Национальное консервативное движение 5165» - 113 голосов или 0.47%;
Социально-демократическая партия «Решение гражданина» - 33 голосов или 0.14%;
Блок «Союз демократов Ширинян-Бабаджанян» - 151 голосов или 0.63%;
Партия «Национальная повестка» - 11 голосов или 0.05%;
Партия «Восхождение» - 8 голосов или 0.03%;
Партия «Либеральная» - 193 голосов или 0.80%;
«Европейская партия Армении» - 128 голосов или 0.12%;
Блок «Армения» - 4288 голосов или 17.87%;
Партия «Национально-демократический полюс» - 170 голосов или 0.71%;
Партия «Суверенная Армения» - 78 голосов или 0.33%.
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