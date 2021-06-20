Гагик Царукян проголосовал за безопасную Родину

Кандидат на пост премьер-министра от партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян вместе со своей супругой Джавахир Царукян проголосовал на внеочередных выборах в Национальное собрание.

Как сообщает «Арменпресс», Гагик Царукян и его супруга исполнили свой гражданский долг на избирательном участке 29/29 общины Ариндж. «Во имя безопасной родины и могущественного государства»: так называется видеоматериал, посвященный голосованию Гагика Царукяна.

Во внеочередных парламентских выборах участвуют 25 политических сил: 21 партия и 4 блока. В списках - 2 миллиона 593 572 избирателя.