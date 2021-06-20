Никол Пашинян проголосовал за будущее государства и народа

ЕРЕВАН, 20 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян, возглавляющий список партии «Гражданский договор», проголосовал за развитие Армении.

Как сообщает «Арменпресс», Пашинян приехал на выборы в сопровождении членов семьи - Анны Акопян, Мариам, Шушан, Арпи и Ашота.

Он не ответил на вопросы журналистов, сделал селфи на улице с подошедшим к нему ребенком.

«Я голосую за будущее нашего государства и народа, за развитие Армении». Так Пашинян назвал видео своего голосования в социальных сетях.

В выборах участвуют 25 политических сил: 21 партия и 4 блока.