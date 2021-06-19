Президент Армении поздравил новоизбранного президента Ирана

Президент Армении Армен Саркисян направил Эбрахиму Раиси поздравительное послание в связи с его избранием на пост президента Исламской Республики Иран.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в послании, в частности, говорится:

«Верю, что под Вашим руководством Иран продолжит путь развития и процветания.

Армения ценит последовательное укрепление и углубление существующих добрососедских отношений с Ираном посредством конструктивного диалога, что является одним из важнейших условий прогресса наших государств и стабильности в регионе. Стремление двух наших дружественных народов к познанию друг друга и сотрудничеству исходит из глубины веков, для чего сегодня открываются действительно широкие возможности.

Надеюсь, что совместными усилиями теплые армяно-иранские дружественные отношения будут и впредь развиваться, расширяться во всех сферах, регистрируя положительную динамику для качественно нового уровня сотрудничества между нашими народами».

Президент Саркисян пожелал Эбрахиму Раиси крепкого здоровья и успехов на посту, а братскому народу Ирана - мира и процветания.