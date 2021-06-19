Президент провел телефонный разговор с председателем ЦИК

Накануне внеочередных выборов в Национальное Собрание президент Армен Саркисян провел телефонный разговор с председателем Центральной избирательной комиссии Тиграном Мукучяном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, председатель ЦИК представил президенту республики процесс организации и проведения выборов, отметив, что ЦИК выполняет все необходимые функции и меры, установленные законодательством.

Президент Саркисян подчеркнул существенное значение выборов для страны и отметил важность обеспечения их нормального проведения со стороны ЦИК и других структур, связанных с выборами.