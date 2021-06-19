Время в Ереване: 11:07:36,   19 Июнь

Президент провел телефонный разговор с председателем ЦИК

Президент провел телефонный разговор с председателем ЦИК

Накануне внеочередных выборов в Национальное Собрание президент Армен Саркисян провел телефонный разговор с председателем Центральной избирательной комиссии Тиграном Мукучяном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, председатель ЦИК представил президенту республики процесс организации и проведения выборов, отметив, что ЦИК выполняет все необходимые функции и меры, установленные законодательством.

Президент Саркисян подчеркнул существенное значение выборов для страны и  отметил важность обеспечения их нормального проведения со стороны ЦИК и других структур, связанных с выборами.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации