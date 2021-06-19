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Полиция опубликовала количество избирателей

Полиция опубликовала количество избирателей

Общее количество избирателей, включенных в регистр избирателей Республики Армения, составляет 2 миллиона 578 тысяч 678 человек. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе полиция Армении.

Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня.


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