Полиция опубликовала количество избирателей
Общее количество избирателей, включенных в регистр избирателей Республики Армения, составляет 2 миллиона 578 тысяч 678 человек. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе полиция Армении.
Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня.
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