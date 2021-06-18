Детский реабилитационный центр Севана начинает свою деятельность
При содействии Фонда памяти «Джинишян» на территории детского сада по адресу ул. Демирчяна, 17, г. Севана, уже начал свою деятельность Детский реабилитационный центр.
Как сообщили «Арменпресс» в мэрии Севана, два года назад община на территории детского сада для обеспечения деятельности центра выделила соответствующий участок, который был отремонтирован, меблирован и теперь уже полностью введен в эксплуатацию. Около 50 детей являются бенефициарами центра, еще 100 зарегистрировались.
На официальной церемонии открытия Севанского детского реабилитационного центра присутствующие и гости ознакомились с деятельностью центра, с маленькими посетителями, с направлением проводимых работ и с дальнейшими программами. И. о. министра здравоохранения Анаит Аванесян, исполнительный директор Фонда памяти «Джинишян» Армен Акопян, Ара Баблоян, стояюий у истоков создания центра, благотворитель Забел Василян, заместитель губернатора Гегаркуника Нарек Манукян, представители Управления здравоохранения Гегаркуника в сопровождении координатора программы Заруи Джанибекян осмотрели центр. После поделились своими впечатлениями. «Основные функции центра - проведение профессиональной работы с детьми с ограниченными возможностями и с отклонениями в развитии, она значительно улучшит качество их жизни. В настоящее время в центре работает 16 человек, 13 из которых занимаются узкопрофильной деятельностью.
«Фонд памяти «Джинишян» активно сотрудничает с мэрией Севана. Центру предоставлена еще одна территория, на этот раз для создания реабилитационного центра для взрослых. Мэрия готова поддерживать эффективную деятельность центра», - заявила секретарь Аппарата мэрии Севана Армине Гукасян.
Хосров Хлгатян
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