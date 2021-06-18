Партия «Верелк» призывает всех пойти на выборы во имя страны

Члены партии «Верелк» во время визитов в приграничные села в рамках предвыборной кампании зафиксировали различные проблемы.

Как сообщает «Арменпресс», об этом, подводя итоги предвыборной кампании, на пресс-конференции сказал председатель партии «Верелк», полковник-резервист Вооруженных сил Республики Армения Алексан Минасян. Он призвал гражданин пойти на выборы во имя памяти покоящихся в военном пантеоне «Ераблур».

«Они ждут, когда мы создадим государство, достойное нашему народу. Поклоняться их памяти - недостаточно, необходимо предпринять положительные и практические шаги. Будущее страны определится посещением избирательных участков», - подчеркнул Минасян.

Говоря о встречах с общественностью во время кампании, он отметил, что за это время были зафиксированы некоторые проблемы.

«Мы ездили по приграничным селам, жители в основном отмечали, что они не чувствуют себя в безопасности. Часто жаловались, что, если они не обеспечат их безопасность, они не смогут обрабатывать свою землю и выгуливать животных на пастбищах», - сказал Минасян.

Он напомнил, что их партия была создана всего два месяца назад, но за это время они сделали все, что смогли.

«Мы решили заняться политикой, потому что предлагали нестандартные подходы к различным вопросам. Мы должны были участвовать, чтобы показать, что есть и такие предложения, и такие пути продвижения вперед», - сказал лидер партии.