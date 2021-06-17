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Для заседания НС за 4 часа также не было зарегистрировано достаточного количества депутатов

Для заседания НС за 4 часа также не было зарегистрировано достаточного количества депутатов

Очередное заседание Национального собрания 17 июня не состоялось из-за отсутствия кворума.

Как сообщает «Арменпресс», в 10:00 зарегистрировались 7 депутатов. Вице-спикер НС Лена Назарян заявила, что согласно части 4 статьи 51 Регламента Национального собрания регистрация продолжается до тех пор, пока не будет зарегистрировано необходимое количество депутатов, но не более 4 часов.

В 14.00 было зарегистрировано 20 депутатов, что недостаточно для проведения заседания.


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