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Партия «Гражданский договор» вечером в Ереване проведет шествие

Партия «Гражданский договор» вечером в Ереване проведет шествие

Партия «Гражданский договор» вечером  16 июня проведет в Ереване шествие.

Как сообщает Арменпресс, об этом в Сюникской области заявил и. о. премьер-министра, лидер избирательного списка партии ГД Никол Пашинян.

«Старт будет дан в административном районе Зейтун в 19:00. Я приглашаю на эту встречу наших дорогих ереванцев и зейтунцев», - сказал Пашинян.

Говоря о парламентских выборах, которые состоятся 20 июня, он призвал всех обязательно участвовать в них и проголосовать за ГД.


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