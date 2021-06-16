Армен Саргсян поздравил Си Цзиньпина со 100-летием Коммунистической партии Китая

Президент Республики Армения Армен Саргсян по случаю столетия со дня основания Коммунистической партии Китая направил президенту Китайской Народной Республики, Генеральному секретарю ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпину поздравительное послание. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента.

В послании президента Саргсяна, в частности, говорится: «Армения стремится к дальнейшему развитию дружественных отношений с Китаем. Уверен, что взаимовыгодное армяно-китайское сотрудничество и дальше будет укрепляться и расширяться во благо наших стран и народов. Высоко оценивая эффективные реформы, проводимые в Китае под Вашим руководством Коммунистической партией Китая, я желаю Вам новых успехов, а дружественному народу Китая процветания и мира».

Президент Саргсян поздравил Си Цзиньпина и по случаю Дня рождения и передал ему наилучшие пожелания.