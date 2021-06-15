Роберт Кочарян считает, что на выборах за лидирующие позиции борются две силы
Второй президент Армении Роберт Кочарян, возглавляющий список блока «Айастан», считает очевидным, что на выборах две силы борются за лидирующие позиции, уверяя, что именно их сила имеет опыт и знания. Как сообщает «Арменпресс», Кочарян сказал об этом на встрече с избирателями Масиса, проводимой в рамках предвыборной кампании.
«Очевидно, что за лидирующие позиции в этом избирательном процессе борются два силы, политическая команда нынешнего правительства и блок «Айастан»», - сказал Кочарян.
Он предложил отложить эмоции в сторону, чтобы сделать правильный выбор и попытаться понять, что такое команда. «Это правительство с момента прихода к власти обещало мир, мы получили войну, человеческие потери, огромные территориальные потери. И это правительство не признает себя виноватым во всем этом. Это правительство обещало быстрый экономический рост, мы видели быстрый спад, рост безработицы, эмиграцию, рост бедности», - сказал Кочарян, обвинив правительство и в коррупционных сделках.
Он уверяет, что блок «Айастан» выступает с уравновешенной позиции, он идет на оздоровление страны. Чтобы убедиться, что они не лгут, Кочарян предложил посмотреть его биографию, биографию АРФ Дашнакцутюн, биографию людей, включенных в список партии «Возрождение Армении». «В нашем списке нет дискредитированных людей, у нас нет людей, которых можно назвать лжецами, аморальными, садистами», - сказал он, заверив, что у них есть опыт и знания.
Кочарян говорил о действующей власти, о ее политике в различных сферах. Он напомнил, что руководители СНБ за последние 3 года сменялись 5 раз, руководители ГШ - 4 раза.
«Мы предлагаем себя, мы говорим, что в состоянии все это изменить, улучшить состояние страны, улучшить качество жизни каждого из вас», - заверил Кочарян.
Об этом же говорил и лидер партии «Возрождение Армении» Ваге Акопян. «Роберт Кочарян сегодня настолько востребован, что альтернативы просто не может быть».
Член высшего органа АРФД Ишхан Сагателян назвал выборы 20 июня решающими и историческими. «Это не обычные выборы, это выборы - иметь родину, государство или нет», - сказал он.
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