Converse4Women - комплексная поддержка женщин-заемщиков Конверс Банка

Конверс Банк, на основе кредитного соглашения с Европейским банком реконструкции и развития, привлек еще один транш в размере 1 млн. долл. США в виде кредитных ресурсов в рамках пакета Converse4Women.

В рамках пакета предлагается финансирование оборотного капитала, приобретения основных средств и погашения кредиторской задолженности как начинающим стартапам, так и действующему бизнесу, сроком до 7 лет на конкурентных условиях. Предложением могут воспользоваться индивидуальные предприниматели-женщины, юридические лица, где женщины составляют не менее 50 процентов от общего числа акционеров, или конечных бенефициаров с прямым или косвенным участием.

Бизнесменам, предпринимателям, занятым в сфере торговли, обслуживания, производства, туризма и сельского хозяйства предоставляются бесплатные финансовые консультационные услуги, а также банковские продукты на льготных условиях.

В частности, в рамках программы «Converse4Women» Банк предлагает:

- для заемщиков - юридических лиц, открытие и ведение текущих счетов, предоставление интернет-банкинга, обслуживание платежных карт через POS-терминалы в течение первого года будет бесплатным,

-для индивидуальных заемщиков - открытие и ведение сберегательного счета, предоставление и обслуживание одной платежной карты Woman's Card будет бесплатным в течение срока действия пакета. Одна платежная карта Visa Classic, Visa Gold или Mastercard Gold и их обслуживание - со скидкой 50%.

Подробности: https://www.conversebank.am/en/converse4women/

Надзор за Банком осуществляет Центральный банк.