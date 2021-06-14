Пашинян со своими товарищами по команде и сторонниками проведет марш в районе Малатия-Себастия

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян, возглавляющий список партии «Гражданский договор», в рамках предвыборной кампании сегодня проведет шествие в административном районе Малатия-Себастия Еревана. Как передает «Арменпресс», Пашинян сообщил об этом в прямом эфире на своей странице в Facebook.

«Вчера очень впечатляющее шествие мы провели в общине Еревана Шенгавит, тем самым объявив о начале агитационных кампаний с моим участием в столице. Сегодня такое же шествие мы проведем в общине Малатия-Себастия», - сказал Пашинян.

Шествие начнется в 19:00 от памятника Андранику Озаняну. Пашинян приглашает всех принять участие.