Предвыборная кампания, день 8-й: политические силы продолжают агитацию в регионах Армении

Политические силы продолжат предвыборную кампанию внеочередных парламентских выборов, проводя пресс-конференции, митинги и шествия.

В выборах участвуют 26 политических сил: 22 партии и 4 блока.

«Арменпресс» представляет программу «Предвыборная хроника».

Блок «Свободная Родина» 14 июня будет в Котайкской области. В 11:00 - в Бюрегаване, затем в 12:30 в Нор Ачне, в 14:00 в Егварде. В 20:00 представители партии в парке административного района Давташен Еревана дадут пресс-конференцию.

Партия «Просвещенная Армения» 8-й день кампании начнет в 11:00 на площади Гарегина Нжде в административном районе Шенгавит Еревана. Встреча с журналистами состоится там же и в то же время.

Партия «Национально-демократический полюс» проведет кампанию в Тавушской и Гегаркуникской областях, они будут работать несколькими группами. В 13:00 представители политической силы встретятся с избирателями Гаваре, затем в 16:00 выедут в Варденис, в 18:00 будут в Мартуни. Старт сегодняшних акций в Тавушской области будет дан в 13:00 в Дилижане, затем в 16:00 - в Иджане, а в 18:00 - в Ноемберяне. Одновременно они будут в общине Берд. Партия НДП встречи со сторонниками проведет и в Ереване, начиная с 19:00 они будут в административных районах Канакер-Зейтун, Малатия-Себастия, Эребуни.

Партия «Суверенная Армения», возглавляемая Давидом Санасаряном, проведет кампанию в Арагацотнской области. Члены партии прибудут в Аштарак в 16:00, затем вернутся в Ереван, в административный район Ачапняк.

Партия «Гражданский договор» во главе с Николом Пашиняном проведет акцию в Араратской области. Представители партии начнут встречи с жителями в 10:00 в Айнтапе, затем в 10:30 в Масисе, в 11:30 в Аревшате, в 12:10 в Верин-Арташате, в 13:00 в Покр Веди. В 15:00 в Веди, в 15:30 в Арарате, в 16:20 в Авшаре, в 16:50 в Воскетапе, в 18:30 в Арташате.

Блок «Айастан» во главе со вторым президентом Армении Робертом Кочаряном при участии и других лидеров будет в Армавирской области и в Ереване. Встречи начнутся с 12:40 в Эчмиадзине, в 15:30 в Мецаморе, в 17:00 в Каракерте и в 18:00 в Армавире. В 19:30 члены блока будут в Ереване, на площади Гарегина Нжде.

Представители партии «Армянский национальный конгресс» посетят Котайкскую и Гегаркуникскую области, встретятся с избирателями, представят программу партии и видение будущего. Встречи членов партии состоятся в 13:00 в селе Кахси, затем в 18:00 в селе Норатус.

Блок «Честь имею» 14 июня проведет пресс-конференцию, которая начнется в 12:00. Спикером выступит член партии «Родина» Арсен Бабаян. Будут обсуждены внутриполитические события и вопросы, связанные с предвыборной кампанией.

Предвыборная кампания внеочередных парламентских выборов, назначенных на 20 июня, продлится до 24:00 18 июня. Электронное голосование началось в 08:00 11 июня и длилось до 20:00 13 июня.

Избиратели на избирательных участках должны получить бюллетени, соответствующие числу участвующих политических сил, выбрать лишь один из них, положить в конверт и бросить в урну для голосования. Избиратели на бюллетене не должны делать каких-либо отметок.