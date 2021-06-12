COVID-19: в Армении подтверждено 88 новых случаев, выздоровели 120 человек

По состоянию на 11:00 часов 12 июня в Армении подтверждено 88 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 120 граждан. О случаях смерти не сообщалось.

За сутки было проведено 3542 теста. Таким образом, общее количество тестов составило 1122295.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

Подтверждено 223643 случая заболевания коронавирусом: 215118 человек были вылечены, а 4482 случая завершились смертельным исходом. В настоящее время лечение от коронавирусной болезни проходят 2950 пациентов.

Накануне был зарегистрирован 1 случай смерти, когда пациентболелкоронавирусной инфекцией, но умер от другого заболевания. Общее количество таких случаев - 1093.

Решением правительства РА от 11 января, с целью снижения риска заболевания COVID-19 карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, продлен до 11 июля.