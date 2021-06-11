Минобороны Армении опровергает азербайджанскую дезинформацию об обстреле позиций Азербайджана

Министерство обороны Армении считает дезинформацией заявление минобороны Азербайджана о том, что армянские подразделения якобы обстреляли позиции Азербайджана. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении.

«Министерство обороны Азербайджана распространило заявление, в котором утверждаается, что армянские подразделения якобы обстреляли азербайджанские позиции, что является очередной дезинформацией», - говорится в заявлении МО.

Отмечается, что армянские подразделения не вели огонь по военным позициям на территории Азербайджана, а приняли меры по прекращению инженерных работ, проводимых вооруженными силами Азербайджана в приграничной зоне Армении.

Напомним, что вооруженные силы Азербайджана 10 июня в очередной раз попытались провести инженерные работы в приграничной части Гегаркуникской области Республики Армения. Подразделения вооруженных сил Армении предприняли предупредительные меры, принудив к прекращению работ, в ответ на что азербайджанская сторона открыла огонь по армянским позициям. Армянские пограничники предприняли ответные действия. В результате перестрелки с армянской стороны пострадавших нет.