Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 11-06-21

ЕРЕВАН, 11 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 11 июня, курс доллара США сократился на 0.67 драмa и составил 518.61 драм. Курс евро сократился на 1.49 драмa и составил 630.16 драм. Курс российского рубля вырос на 0.05 драмa и составил 7.24 драм. Курс британского фунта вырос на 1.60 драмa и составил 733.68 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 140.02 драмa и составила 31490.78 драм. Цена серебра выросла на 0.74 драмa и составила 461.19 драм. Цена платины сократилась на 308.42 драмa и составила 19041.36 драм.