Армен Саргсян посетил посольство РФ в Армении
11:37, 11 Июнь, 2021
Накануне государственного праздника Российской Федерации - Дня России президент Республики Армения Армен Саргсян посетил посольство Российской Федерации в Республике Армения. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента.
Президент поздравил чрезвычайного и полномочного посла Сергея Копыркина, сотрудников посольства и народ России с государственным праздником.
Армен Саргсян и Сергей Копыркин обменялись мнениями по повестке двустороннего сотрудничества и региональных вопросов.
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