Армен Саргсян посетил посольство РФ в Армении

Накануне государственного праздника Российской Федерации - Дня России президент Республики Армения Армен Саргсян посетил посольство Российской Федерации в Республике Армения. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента.

Президент поздравил чрезвычайного и полномочного посла Сергея Копыркина, сотрудников посольства и народ России с государственным праздником.

Армен Саргсян и Сергей Копыркин обменялись мнениями по повестке двустороннего сотрудничества и региональных вопросов.