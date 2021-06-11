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Армен Саргсян посетил посольство РФ в Армении

Армен Саргсян посетил посольство РФ в Армении

Накануне государственного праздника Российской Федерации - Дня России президент Республики Армения Армен Саргсян посетил посольство Российской Федерации в Республике Армения. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента.

Президент поздравил чрезвычайного и полномочного посла Сергея Копыркина, сотрудников посольства и народ России с государственным праздником.

Армен Саргсян и Сергей Копыркин обменялись мнениями по повестке  двустороннего сотрудничества и региональных вопросов.


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