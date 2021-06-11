Цены на цветные металлы - 10-06-21

ЛОНДОН, 11 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 10 июня были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 2448.50 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 9904.50 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 2195.00 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 18117.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 31240.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 3017.00 долларов США, цена на молибден выросла на 2.25% и составила 37038.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 42535.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.