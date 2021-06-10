Филипп Рикер почтил память жертв Геноцида армян

Исполняющий обязанности заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Рикер в Мемориале Цицернакаберд, возложив венок от имени американского народа, почтил память жертв Геноцида армян.

Об этом «Арменпресс» сообщили в посольстве США в Армении.

Исполняющий обязанности заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Рикер прибыл в Армению 9 июня. 10 июня Филипп Рикер встретился с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном.