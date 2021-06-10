"Freedom House" призвала политические силы Армении воздержаться от применения слов насилия и ненависти

Правозащитная организация «Freedom House» выразила озабоченность по поводу применения политиками Армении в предвыборный период слов и высказываний насилия и ненависти. Как сообщает «Арменпресс», «Freedom House» разместила на своей официальной странице в Facebook заявление, к которому приложила заявление Омбудсмена Армении Армана Татояна, осуждающее использование политиками «языка вражды» и призывающее воздерживаться от такой риторики.

В заявлении «Freedom House» говорится, что такие действия способствуют поляризации общества и распространению ненавистнических высказываний в условиях, когда страна восстанавливается после войны в Нагорном Карабахе и готовится к историческим парламентским выборам. «Мы призываем все партии в период выборов воздерживаться от такой риторики и придерживаться демократических норм поведения», - говорится в заявлении «Freedom House».