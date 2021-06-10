Время в Ереване: 11:07:36,   10 Июнь

"Freedom House" призвала политические силы Армении воздержаться от применения слов насилия и ненависти

"Freedom House" призвала политические силы Армении воздержаться от применения слов насилия и ненависти

Правозащитная организация «Freedom House» выразила озабоченность по поводу применения политиками Армении в предвыборный период слов и высказываний насилия и ненависти. Как сообщает «Арменпресс», «Freedom House» разместила на своей официальной странице в Facebook заявление, к которому приложила заявление Омбудсмена Армении Армана Татояна, осуждающее использование политиками «языка вражды» и призывающее воздерживаться от такой риторики.

В заявлении «Freedom House» говорится, что такие действия способствуют поляризации общества и распространению ненавистнических высказываний в условиях, когда страна восстанавливается после войны в Нагорном Карабахе и готовится к историческим парламентским выборам. «Мы призываем все партии в период выборов воздерживаться от такой риторики и придерживаться демократических норм поведения», - говорится в заявлении «Freedom House».


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации