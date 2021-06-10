Предвыборная кампания, день 4: политические силы проведут информационные акции и митинги

В Армении продолжается официальная предвыборная кампания внеочередных парламентских выборов, назначенных на 20 июня. В выборах участвуют 26 политических сил: 22 партии и 4 блока.

«Арменпресс» представляет программу «Предвыборная хроника».

Представители партии «Просвещенная Армения» во главе с Эдмоном Марукяном в четвертый день предвыборной кампании встречи с избирателями вновь будут проводить двумя группами. Первая группа будет в Тавушской области. Встречи начнутся с 14:00, в общинах Айрум, Ахтанак, Бердаван, Кохб, Ноемберян, Коти, Ачаджур, Иджевaн Дилижан. Вторая группа партии встретится с избирателями в 11:00 в общине Арабкир Еревана, в парке В. Давтяна, на территории бизнес-центра «Ераз», и в парке института Мергеляна.

Партия «Суверенная Армения» очередной день предвыборной кампании проведет в Армавирской области. С 10:00 представители партии будут в Эчмиадзине и в Армавире. Они вернутся в Ереван около 15:00 и проведут информационные акции.

Партия «Национальное консервативное движение 5165» 10 июня будет в Араратской области. Акция начнется в 13:00 на площади Вазгена Саргсяна в Арарате. После они будут в Арташате на площади у театра.

Партия «Гражданский договор» во главе с Николом Пашиняном с раннего утра прибудет в Лорийскую область. В 18:30 они будут в Ванадзоре, на площади Айка.

Блок «Айастан», возглавляемый вторым президентом Армении Робертом Кочаряном, будет в Арагацотнской области. Встречи пройдут в Талине, Цахкаховите, Алагязе. Последним пунктом будет город Аштарак. В центральном предвыборном штабе состоится брифинг официального представителя штаба Арама Вардеваняна, членов блока Гегама Назаряна и Анны Григорян.

Партия «Армянский национальный конгресс» сегодня проведет пресс-конференцию. В 14:00 в отеле «Элит Плаза» состоится пресс-конференция председателя партии, первого президента Республики Армения Левона Тер-Петросяна.

Блок «Честь имею» также выбрал формат пресс-конференции. В 12:00 состоится пресс-конференция члена Совета партии «Родина» Хачика Галстяна и советника по связям с общественностью Вардана Восканяна.

Партия «Процветающая Армения» будет в Тавушской области. Встреча с избирателями состоится в Иджеване в 18:00.

Партия «Зартонк» в административный район Давиташен прибудет в 9:00. Шествие, в ходе которой они будут проводить информационную кампанию, начнется от церкви Святых мучеников.

Партия «Наш дом - Армения» в 11:00 представит политические, экономические и правовые положения своей предвыборной программы.

Предвыборная кампания внеочередных парламентских выборов, назначенных на 20 июня, продлится до 24:00 18 июня. Электронное голосование начнется 11 июня в 08:00 и продлится до 20:00 13 июня. Кандидаты, партии, партийные блоки или партии-члены блока заявление о самоотводе могут представить до 18:00 10 июня.

Избиратели на избирательных участках должны получить бюллетени, соответствующие числу участвующих политических сил, выбрать лишь один из них, положить в конверт и бросить в урну для голосования. Избиратели на бюллетене не должны делать каких-либо отметок.