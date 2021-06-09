И.о. помощника Госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер прибыл в Армению

И.о. помощника Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер в рамках регионального визита прибыл в Армению. Как передает Арменпресс, об этом сообщает посольство США в Армении.

«Мы рады приветствовать в Армении исполняющего обязанности помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Филипа Рикера. Он встретится с представителями правительства, гражданского общества и бизнеса, обсудит двусторонние приоритеты и вопросы, касающиеся конфликта в Нагорном Карабахе», - говорится в сообщении.

Ранее Госдеп США сообщал, что Рикер посетит Армению, Азербайджан и Грузию с целью выразить содействие США в вопросах стимулирования двусторонних и региональных приоритетов и развития демократии и экономики в регионе.