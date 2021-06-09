Благодаря сокращению теневой экономики госдоходы Армении увеличились более чем на 40%
19:37, 9 Июнь, 2021
В течение 2018-2020 годов, наряду с экономическим ростом в Армении, значительно сократилась теневая экономика. Как сообщает Арменпресс, на странице правительства в Facebook опубликован видеоролик о сокращении теневой экономики в Армении.
«Благодаря эффективной борьбе правительства с экономической тенью, государственные доходы Армении увеличились более чем на 40%», - говорится в видеоматериале.
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