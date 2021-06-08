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Спасатели Арцаха в районе Варанды обнаружили останки еще 3 погибших

Спасатели Арцаха в районе Варанды обнаружили останки еще 3 погибших

8 июня в ходе поисковых работ в районе Варанды спасатели Арцаха обнаружили останки еще 3 погибших.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха.

“По предварительным данным, они являются участниками военных действий, их личности могут быть установлены после судебно-медицинской экспертизы”, - сообщили в пресс-службе ГСЧС.

С 13 ноября 2020 года по сей день, на подконтрольных Арцаху территориях обнаружены останки 1563 погибших.


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