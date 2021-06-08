Вывод азербайджанских войск с территории Армении «Просвещенная Армения» видит посредством переговоров

Партия в случае успеха в избирательной борьбе готовится путем переговоров вывести азербайджанские войска с территории Армении, в вопросе внешней политики проявить сбалансированный подход.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами в рамках предвыборной кампании в административном районе Малатия-Себастия заявил председатель партии Эдмон Марукян

Марукян отметил, что их тезисы о национальной солидарности, внутреннем примирении, единстве, совместных действиях против врага становятся все более актуальными, особенно после вчерашнего дня предвыборной кампании. Лидер ППА заявления в адрес друг друга и. о. премьера и бывших властей, участвующих в избирательной кампании, в частности Роберта Кочаряна, считает тревожными. По его словам, посыл ППА является альтернативным.

Говоря об их подходах, Марукян сказал: «Во внешнюю политику я могу внести взвешенные подходы. Я уже отличался своей работой».

Он убежден, что противник должен быть выдворен с территории Армении путем переговоров. Марукян утверждает, что «Просвещенная Армения» на дипломатическом фронте может внести большой вклад. «Мы выведем эти войска с территории Армении путем переговоров. Мы укрепим 540-километровую границу с помощью новых технологий», - сказал он.