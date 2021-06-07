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Армения и Грузия возобновляют железнодорожное сообщение

Армения и Грузия возобновляют железнодорожное сообщение

Армения и Грузия возобновляет железнодорожное сообщение, которое было прервано из-за пандемии. Первый состав из Еревана в Батуми отправится 15 июня. Как сообщает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС, об этом заявила министр устойчивого развития экономики Грузии Натия Турнава.

«Хочу сообщить, что железнодорожное сообщение между Арменией и Грузией восстановлено. 15 июня первый состав отправится из Еревана в Батуми, через Тбилиси. Это означает, что туристы из нашего союзника, из соседней страны могут приезжать в Грузию, на наши морские курорты, в нашу столицу и по другим туристическим направлениям», - сообщила Натия Турнава.


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