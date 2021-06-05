Попытки ВС Азербайджана провести фортификационные работы на территории Армении предотвращены

В последнее время вооруженные силы Азербайджана неоднократно пытались инициировать укрепительные работы на территории Республики Армения на пограничной линии армяно-азербайджанской границы, которые, однако, были своевременно пресечены соответствующими действиями армянских подразделений.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения, в частности, 3 июня текущего года ВС Азербайджана пытались с применением трактора провести земляные работы в принадлежащей Республики Армения приграничной зоне, однако после предупредительных выстрелов армянских подразделений работы были остановлены,а азербайджанской стороне было предъявлено четкое требование исключить повторение подобных попыток.

«Тем не менее, Вооруженные силы Азербайджана продолжают проводить инженерные и фортификационные работы на тех территориях, где расположены их боевые посты, не пересекая границу Республики Армения. Поскольку эти территории и передвижение на них азербайджанских военных наблюдается из села Верин Шоржа, а также из села Кут Гегаркуникской области, это вызывает обеспокоенность местного населения, что отражено в отчете Омбудсмена", - сообщили в оборонном ведомстве РА.