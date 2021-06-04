«Гром-2021»: в Армении пройдут учения ОДКБ

В Ереване с 1 по 3 июня состоялись штабные переговоры по подготовке специального учения с формированиями сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ под кодовым названием «Гром-2021».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, мероприятие прошло в соответствии с Планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2021 год.

В переговорах приняли участие заместитель начальника Полиции РА Вардан Мовсисян, руководители соответствующих служб Министерства обороны, по чрезвычайным ситуациям, Полиции и СНБ РА, представители Внутренних войск МВД Беларуси, МВД Кыргызстана, МВД России, Агентства по контролю наркотиков при Президенте Республики Таджикистан и Секретариата ОДКБ.

В своем вступительном слове заместитель начальника полиции Вардан Мовсисян поприветствовал присутствующих и пожелал плодотворной работы.

В ходе штабных переговоров рассмотрены и согласованы основы замысла и порядок проведения учения, составы руководства учения и национальных контингентов государств – членов ОДКБ, привлекаемых на учение, сроки и порядок прибытия их в район учения, порядок развертывания и состав Оперативного штаба ФССН КСОР ОДКБ для проведения совместной специальной операции, а также вопросы всестороннего обеспечения учения.

В ходе учения, проведение которого запланировано на территории Республики Армения, будут отработаны в два этапа практические действия ФССН КСОР ОДКБ с задействованием бронетехники, специального автотранспорта, авиация, БПЛА, служебно-розыскных собак.

Стороны подписали соответствующий протокол.