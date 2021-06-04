“Америа” готова к первичному публичному размещению акций: исполнительный директор ЕБРР Френсис Малиж

Френсис Малиж, исполнительный директор по финансовым институтам Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), рассказал задачах ЕБРР, восстановлении мировой экономики после кризиса 2020 года, о текущем состоянии банковской системы Армении и эффективном сотрудничестве с “Америабанком”.

«Мир переживает кризис, размещающие акции должен уметь правильно привлекать инвесторов. В то же время нужны прочные основы, которые, на мой взгляд, можно разделить на 2 группы. Первая - это минимальный размер капитала. “Америи” удается предоставить это, что непросто, поскольку рынок Армении невелик. Фактически, они могут предложить свои акции ряду инвесторов, что станет первичным публичным размещением акций на международной арене. И проблема не только в объеме, важно качество. “Америа” имеет отличный управленческий персонал, предлагает хорошие продукты, имеет большую клиентскую базу и потому, на мой взгляд, готова к первичному публичному размещению акций”, - сказал Френсис Малиж.