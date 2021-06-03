Армения предпринимает шаги в направлении развития экотуризма: иностранцы предпочитают эту сферу

Для Министерства окружающей среды Армении экотуризм является одним из приоритетных туристических направлений, и сейчас предпринимаются шаги для его дальнейшего развития.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал министр окружающей среды Армении Романос Петросян.

«В природоохранной сфере Армении экотуризм играет первостепенную роль, поскольку мы имеем дело с особо охраняемыми природными территориями, где есть церкви, историко-культурные памятники, крепости и живописные места. Наша задача - не навредить всему этому богатству, беречь его, заботиться о нем, поддерживать его в чистоте и передать следующему поколению. Что касается экотуризма, он в последнее время стал одним из важнейших компонентов внутреннего и выездного туризма», - сказал Петросян.

По его словам, иностранные туристы в Армении стали отдавать предпочтение экотуризму, а не познавательным направлениям на транспорте.