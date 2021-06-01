В наблюдательскую миссию от СНГ на парламентских выборах войдет около 70 человек

На основании приглашения Республики Армения миссия наблюдателей от СНГ на внеочередных выборах в Национальное Собрание Республики Армения и ее штаб приступили к мониторингу избирательной кампании. Как передает Арменпресс, об этом на брифинге заявил руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ Евгений Козяк.

Он сообщил, что члены миссии провели встречу с председателем Центральной избирательной комиссии Республики Армения Тиграном Мукучяном.

Руководителем наблюдательной миссии СНГ является Ильхом Нематов, который является заместителем председателя - исполнительным секретарем Исполкома СНГ. Он прибудет в Армению 16 июня, а до этого долгосрочные наблюдатели будут следить за организацией выборов.

Планируется, что в составе миссии будет порядка 70 человек, причем около 10 – будут работать на долгосрочной основе.

«Мы будем осуществлять мониторинг в день выборов не только в столице, но и в разных областях. А на следующий после выборов день мы проведем пресс-конференцию, на которой руководитель наблюдательской миссии и ее члены представят свои выводы», - добавил Козяк.

На вопрос, как они оценивают организационную работу досрочных парламентских выборов, Козяк ответил, что в короткие сроки была проделана большая работа.

«Вы знаете, сколько политических сил участвует в выборах, это очень много, поэтому проводится большая работа», - заключил Козяк.