МИД Канады выражает обеспокоенность похищением 6 армянских военнослужащих ВС Азербайджана

МИД Канады выразил обеспокоенность по поводу похищения 6 армянских военнослужащих Вооруженными силами Азербайджана, а также сохраняющейся напряженности на армяно-азербайджанской границе.

Как передает Арменпресс, в официальном микроблоге МИД Канады в Twitter было опубликовано следующее:

«Канада обеспокоена захватом шестерых армянских военнослужащих азербайджанскими военными и сохраняющейся напряженностью на армяно-азербайджанской границе. Мы призываем к урегулированию всех вопросов путем мирных переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ».