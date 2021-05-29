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МИД Канады выражает обеспокоенность похищением 6 армянских военнослужащих ВС Азербайджана

МИД Канады выражает обеспокоенность похищением 6 армянских военнослужащих ВС Азербайджана

МИД Канады выразил обеспокоенность по поводу похищения 6 армянских военнослужащих Вооруженными силами Азербайджана, а также   сохраняющейся напряженности на армяно-азербайджанской границе. 

Как  передает Арменпресс, в официальном микроблоге МИД Канады в Twitter было опубликовано следующее: 

«Канада обеспокоена захватом шестерых армянских военнослужащих азербайджанскими военными и сохраняющейся напряженностью на армяно-азербайджанской границе. Мы призываем к урегулированию всех вопросов путем мирных переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ».  


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