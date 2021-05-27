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Соглашение о делимитации может быть достигнуто только мирным путем за столом переговоров: МИД Литвы

Соглашение о делимитации может быть достигнуто только мирным путем за столом переговоров: МИД Литвы

Министерство иностранных дел Литвы выступило с заявлением в связи с ситуацией на армяно-азербайджанской границе. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД Литвы, в заявлении говорится:

“Министерство иностранных дел Литвы глубоко обеспокоено ситуацией на границе между Арменией и Азербайджаном в последние недели. Мы обеспокоены сообщениями о пограничных столкновениях между вооруженными силами двух стран, которые ставят под угрозу жизнь как солдат, так и мирных жителей. Мы призываем обе стороны к деэскалации ситуации и к выводу войск. 

Соглашение о делимитации и демаркации границы может быть достигнуто только мирным путем за столом переговоров, а не путем сосредоточения войск на границе. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией. Мы верим, что шаги по деэскалации будут способствовать укреплению доверия между Арменией и Азербайджаном и мирному разрешению конфликта”.


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