Динамика напряженности на некоторых участках армяно-азербайджанской границы нарастает: Пашинян

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян подчеркивает, что ситуация на некоторых участках армяно-азербайджанской границы напряженная, динамика этой напряженности нарастает. Как сообщает Арменпресс, Никол Пашинян сказал об этом в своем выступлении на заседании Совета безопасности Армении.

«Ситуация не только статически напряженная, но напряженность нарастает и, скорее всего, будет нарастать и дальше. Азербайджанские солдаты, проникшие на нашу территорию в ходе событий последних 15 дней, и наши солдаты находятся в состоянии взаимного проникновения. И почему ситуация накаляется? Не только потому, что люди уже 15 дней стоят друг перед другом, зафиксированы различные инциденты и эта напряженность может в конечном итоге взорвать ситуацию, но после сегодняшней ситуации есть вероятность, что представители наших Вооруженных сил попытаются взять их в плен, они попытаются предпринять ответный шаг и так далее», - сказал и.о. премьер-министра.

Он добавил, что, по его оценке, если ситуация не будет разрешена, может начаться крупномасштабный конфликт.