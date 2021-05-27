Воспитанники Ucom Digital Lab продолжают получать высококлассное техническое образование

Вот уже почти три года, как при содействии Ucom в школе «Айб» начал действовать уникальный компьютерный кабинет-лаборатория Ucom Digital Lab. Он предусмотрен для учащихся 1-9-го классов, и здесь они получают возможность постигать азы искусственного интеллекта и машинного обучения, учиться программированию, сопоставлять возможности искусственного интеллекта и искусства.

«Как инновационная компания мы всегда старались создавать во всех регионах Армении условия и возможности для обеспечения качественного высокотехнологичного образования. Сегодня, когда напряжённая работа продолжается уже несколько лет, прогресс воспитанников кабинета-лаборатории Ucom Digital Lab налицо», – отметил генеральный директор компании Ucom Ара Хачатрян. «Благодаря компании Ucom школа «Айб» получила возможность использовать современные компьютеры, как следствие, более эффективно проводить занятия по информатике. Помимо основных учебных программ (MS Word, MS Excel, Power Point), наши учащиеся как посредством простых (Paint, Scratch, Typing), так и более сложных программ (к примеру, HTML, Javascript и др.) начали реализовать творческие проекты», – сказала директор основной школы «Айб» Сильвия Наджарян. И это не всё.

При содействии Ucom Lab расширяются возможности проектной деятельности учащихся, дисциплина «Информатика» интегрируется в проектные начинания по другим предметам и создаются учебные материалы, которые понадобятся не одному поколению учащихся. Например, в рамках предметов «Родной язык» и «Изобразительное искусство» с использованием программы Scratch воспитанники начальной школы «Айб» создают басни, и по этим материалам будут учиться их младшие товарищи.

«Нас радует и вдохновляет тот факт, что Ucom Lab используется не только как кабинет информатики, но и место, где каждый учитель-предметник может воспользоваться современными компьютерами, с тем чтобы провести эффективный урок», – добавила директор основной школы «Айб» Сильвия Наджарян.

Обобщая, отметим, что цель проекта – обеспечить профессиональное развитие и альтернативное образование, а также вдохновить на новые идеи, привить востребованные коммуникативные навыки. Проект исключительно образовательный и не имеет коммерческих целей.