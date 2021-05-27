Армения - та страна, в которой мы находим правильных партнеров: Уиб-Ян де Рутер

Исполняющий обязанности директора по инвестициям Банка развития Нидерландов Уиб-Ян де Рутер в своем интервью говорил об экономических трудностях, возникших во время кризиса, путях их преодоления, о банковской системе Армении, а также об успешном сотрудничестве FMO и Америабанка.

“Армения - та страна, в которой мы находим правильных партнеров для реализации поставленных нами целей развития”, - сказал Уиб-Ян де Рутер и добавил: «Мы действительно очень рады сотрудничеству с Америабанком и доверию, проявляемому к нам».