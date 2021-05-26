Армения на получила ответа в связи с документом о делимитации: Пашинян

Армения представила два предложения по новому рабочему документу по демаркации, после чего не получила никакого ответа. Как сообщает Арменпресс, об этом и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян сказал в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, отвечая на вопрос лидера фракции «Просвещенная Армения» Эдмона Марукяна о том, собирается ли Пашинян подписать этот документ.

«Я заявил, что нет такого варианта, чтобы мы подписали какой-либо документ без вывода войск. Мы предложили два варианта: либо азербайджанские войска выводятся, после чего подписывается согласованный документ, либо в подписанном документе четко указывается, через сколько дней будут выведены азербайджанские войска.

Еще до того, когда документ был опубликован и просочился в интернет, мы представили два письменных предложения по его содержанию: о полном возвращении пленных, а во-вторых, мы дали координаты, за пределами которых должны находиться азербайджанские войска. С тех пор мы не получали никакого ответа. Т.е. с тех пор ничего нового не произошло», - сказал Пашинян, добавив, что больше ничего в связи с этим документом не произошло.

Он подчеркнул, что подразделения вооруженных сил Азербайджана должны покинуть территорию Армении, другого варианта нет, не обсуждается и не может обсуждаться.

Пашинян также сказал, что не знает, с кем согласован план Азербайджана. Исполняющий обязанности премьер-министра предполагает, что Азербайджан не осмелился бы провести подобную операцию в одиночку.

«Я думаю, что этот план был заранее согласован с некоторыми субъектами, но, поскольку конкретики нет, мы должны работать в этих направлениях. И в случае необходимости, когда у нас будет надежная информация о том, что план согласован с некоторыми международными участниками, мы также должны открыто и публично сообщить об этом нашему народу. И, может быть, стоит открыто рассказать нашим людям о событиях последних 3, 4, 5, может быть, 10 лет. В этом шуме важно понимать, что происходило вокруг карабахской проблемы за последние 15 лет», - сказал Пашинян.

На данном этапе Армения продолжает работать с партнерами по ОДКБ, и в ближайшее время ожидается визит исполняющего обязанности министра обороны в Россию. «И мы думаем, что должны получить ответы на некоторые вопросы, чтобы продолжать углублять наше сотрудничество с нашими партнерами по ОДКБ и нашим союзником номер один в области безопасности - Россией», - сказал он.